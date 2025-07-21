L'Oréal TIME100 Listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

L'Oréal TIME100 Listesinde

L\'Oréal TIME100 Listesinde
21.07.2025 10:46
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L'Oréal, TIME dergisinin 2025 En Etkili Şirketler listesinde 'Titanlar' kategorisinde yer aldı.

L'Oréal, TIME dergisinin her yıl yayımladığı "TIME100 En Etkili Şirketler" listesinde yer aldı. Beşinci kez yayınlanan bu listede L'Oréal, dünya genelinden en büyük ve etkili şirketlerin yer aldığı "Titanlar" kategorisinde konumlandı.

Tekno-güzellik şirketi L'Oréal, TIME dergisinin 2025 yılı için hazırladığı ve etki gücü, yenilikçi yaklaşımı, vizyonu ve başarılarıyla fark oluşturan şirketlerin konumlandırıldığı "TIME100 En Etkili Şirketler" listesinde yer aldı. L'Oréal'in, bilime dayalı kararlı stratejisiyle ve küresel ölçekte büyüttüğü güçlü markalarıyla dikkat çekerek bu listeye dahil edildiği belirtildi. Şirket listede, dünya genelinden en büyük ve etkili şirketlerin yer aldığı "Titanlar" kategorisinde yer buldu.

L'Oréal CEO'su Nicolas Hieronimus konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "TIME100 listesinde yer almamız, ekiplerimizin kararlılığının, bilime olan bağlılığımızın ve dünya genelinde tüketicilerle güçlü bağlar kuran markalar oluşturma yetkinliğimizin bir göstergesidir."

CeraVe'nin başarısı TIME'ın gündeminde

Yapılan açıklamaya göre; TIME, özellikle L'Oréal'in 2017 yılında bünyesine kattığı dermokozmetik markası CeraVe'in küresel başarısını vurguladı. ABD'de doğan bir marka olan CeraVe, bugün 2 milyar euroyu aşan cirosu, dünya genelindeki erişimi ve dijital platformlardaki yüksek etkileşimiyle sektörün fenomen markalarından biri haline geldi. Dermatologların önerdiği bir üründen sosyal medyada viral olan bir markaya dönüşen CeraVe, L'Oréal'in değişen güzellik trendlerine ve tüketici beklentilerine yanıt verme yetkinliğini ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, CEO, Son Dakika

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