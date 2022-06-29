Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

29.06.2022 00:57
Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve dünya genelinde adından söz ettiren Lapseki kirazı, geçtiğimiz senelere göre bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve dünya genelinde adından söz ettiren Lapseki kirazı, geçtiğimiz senelere göre bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyen Lapseki'nin dev kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıllara oranla bu sene yüzde 40'a varan ürün bolluğu olduğunu belirten ve Lapseki'de uzun yıllardır meyve üreticiliği yapan Engin Çakan, "Geçtiğimiz yıla göre bazı bölgelerde yüzde 30'a, 40'a varan oranla ürün fazlalığı var. Mesela benim bu tarlamda geçtiğimiz yıla oranla üç kat daha fazla kiraz var. Ben bu tarlamdan geçtiğimiz yıl 500 kilo kadar kiraz topladım bu yıl ise 2 bin 500 kilo kadar kiraz var. Bu sene ürün oldukça fazla. Meyvenin çok olmasına rağmen fiyatlar oldukça iyi Allah bereket versin çok güzel verim var. Kirazlar güzel, daha ne olsun. Geçtiğimiz yıl ürün az olmasına rağmen fiyatlar çok iyi değildi. Geçtiğimiz yıl 15 TL'den satılan kiraz bu yıl 25 TL'den başladı. En düşük 25 TL olan kirazlarımızda ürünün kalitesine göre fiyatlar da artıyor. Allah bereket versin buna da şükür" dedi.

"Meyvelerde yüzde 25'e kadar artış bekliyoruz"

Lapseki'de yetişen meyvelerde bu yıl yüzde 25 artış beklediklerini belirten Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Lapseki'miz kirazı, şeftalisi, nektarını, Trabzon hurması ve diğer sebze ve meyveleriyle önde gelen marka bir ilçemiz. Bizler ilçe tarım müdürlüğü olarak tüm üreticilerimize gerekli olan bilgileri zamanında veriyoruz. Lapseki'mizi farklı kılan toprak yapısı, geçiş iklim özelliklerini bölgemizde hissedebilmemiz ve en önemlisi üreticilerimizin bahçe ziraatıyla ilgili çok büyük bir potansiyele sahip olmaları. Üreticilerimiz atıkları ilaç ve gübreye çok dikkat ediyorlar buda yetiştirilen tüm ürünlerin farkındalığını ortaya koymakta. Lapseki'de eşme, ziraat 900, regina, gian, early burlat, early lory, summit ve alara devi gibi kiraz çeşitleri yetişmekte. Bu yıl kirazda olduğu gibi bütün ürünlerde verimli bir yıl geçiriyoruz. Genel olarak baktığımızda meyvelerde yüzde 25'e kadar artış bekliyoruz. Bu durumu kirazda yaşadık. Türkiye'de, 815 bin 468 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Çanakkale'de 17 bin 572 dekar alanda 29 bin 320 ton kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Lapseki ilçemizde ise 8 bin 600 dekar alanda 10 bin 320 tonluk kiraz üretimi gerçekleşiyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Ortağını pompalı tüfekle vurdu, cansız bedenini ormanlık alana bıraktı Ortağını pompalı tüfekle vurdu, cansız bedenini ormanlık alana bıraktı Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement