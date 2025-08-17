Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyünde kurulan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde bu yıl 35 dekar alandan 5 ton lavanta elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, safran üretimini artırmak ve agroturizme katkı sağlamak amacıyla kurulan bahçede lavanta hasadı tamamlandı. Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altıntepe'nin de katıldığı hasatta toplanan lavantanın 4 tonluk kısmı distilasyon (damıtma) işleminden geçirilerek yaklaşık 150 litre lavanta yağı üretildi. Geriye kalan 1 tonluk lavanta ise koku ve kuru çiçek olarak değerlendirildi.

Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül, yaptığı açıklamada, 35 dekarlık alanda lavanta dikiminin sürdürülebilirlik hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Lavantanın çalı formunda bir bitki olduğunu hatırlatan Akgül, "Burada hem lavantaları hasat ediyor hem de ziyaret sezonunda gelen misafirlere çiçek olarak sunuyoruz. Bir kısmını ise distilasyon ünitesinde işleyerek yağını çıkarıp şişeliyoruz. Aynı proje sahasında bu ürünleri doğrudan tüketiciyle de buluşturuyoruz" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin Karabük için önemli olduğunun altını çizen Akgül, "Coğrafi şartlarımız gereği çok büyük tarım arazilerine sahip değiliz. Bu nedenle, katma değeri yüksek ve az alanda üreticinin daha fazla kazanç elde edebileceği bitkilere yönelmemiz ve üreticilere bu yönde yetiştiriciliği anlatmamız gerekiyor. Lavanta bitkisi, bu anlamda önemli bir seçenek oldu. Lavanta, safran ile de uyum içerisinde üretime devam ediyor. Dışarıdan düğün fotoğrafçıları ve ziyaretçiler fotoğraf çekmek için geliyor. Lavanta tarlalarının görsel bir şöleni var ve insanlar bu güzelliği yakalamak için buraya geliyor" diye konuştu. - KARABÜK