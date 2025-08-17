Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat

Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat
17.08.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'daki Lavanta Kokulu Bahçe'den 5 ton lavanta elde edildi, 150 litre yağ üretildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyünde kurulan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde bu yıl 35 dekar alandan 5 ton lavanta elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, safran üretimini artırmak ve agroturizme katkı sağlamak amacıyla kurulan bahçede lavanta hasadı tamamlandı. Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altıntepe'nin de katıldığı hasatta toplanan lavantanın 4 tonluk kısmı distilasyon (damıtma) işleminden geçirilerek yaklaşık 150 litre lavanta yağı üretildi. Geriye kalan 1 tonluk lavanta ise koku ve kuru çiçek olarak değerlendirildi.

Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül, yaptığı açıklamada, 35 dekarlık alanda lavanta dikiminin sürdürülebilirlik hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Lavantanın çalı formunda bir bitki olduğunu hatırlatan Akgül, "Burada hem lavantaları hasat ediyor hem de ziyaret sezonunda gelen misafirlere çiçek olarak sunuyoruz. Bir kısmını ise distilasyon ünitesinde işleyerek yağını çıkarıp şişeliyoruz. Aynı proje sahasında bu ürünleri doğrudan tüketiciyle de buluşturuyoruz" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin Karabük için önemli olduğunun altını çizen Akgül, "Coğrafi şartlarımız gereği çok büyük tarım arazilerine sahip değiliz. Bu nedenle, katma değeri yüksek ve az alanda üreticinin daha fazla kazanç elde edebileceği bitkilere yönelmemiz ve üreticilere bu yönde yetiştiriciliği anlatmamız gerekiyor. Lavanta bitkisi, bu anlamda önemli bir seçenek oldu. Lavanta, safran ile de uyum içerisinde üretime devam ediyor. Dışarıdan düğün fotoğrafçıları ve ziyaretçiler fotoğraf çekmek için geliyor. Lavanta tarlalarının görsel bir şöleni var ve insanlar bu güzelliği yakalamak için buraya geliyor" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Ekonomi, Güncel, Turizm, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:01:22. #7.12#
SON DAKİKA: Lavanta Bahçesinde Rekor Hasat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.