LC Waikiki Dijital Dönüşümde Öncü Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

LC Waikiki Dijital Dönüşümde Öncü Oluyor

LC Waikiki, LCW Digital ile teknolojiye katkı sağlayarak dijitalleşme hedeflerini güçlendiriyor.

04.12.2024 13:16
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LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, LCW Digital ile sadece kendi iş süreçlerini daha da güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

LC Waikiki, teknoloji odaklı kurduğu yeni şirketi LCW Digital'e ilişkin detayları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

5 kıta, 60 ülkede 1300'den fazla mağazası ve 25 lojistik merkezi bulunan LC Waikiki, tüm bilgi teknolojileri altyapısını 800 kişilik bilgi teknolojileri ekibiyle sürdürüyor.

Üretken yapay zeka, iş zekası, bulut bilişim ve e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi projelere imza atan LC Waikiki e-ticaret, lojistik, mağazacılık, tedarik zinciri, ERP ve planlama gibi geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümleri Türkiye'de yerleşik iki veri merkezi ve bunun yanı sıra iki büyük bulut hizmet sağlayıcı üzerinden sunuyor.

LCW Digital'i kurarak dijitalleşme odaklı çalışmalarını ve stratejisini yeni bir seviyeye taşıyan şirket, teknoloji dünyasında da öncü bir oyuncu olma hedefiyle yenilik, AR-GE ve işbirliği çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Basın toplantısında konuşan LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, LCW Digital'in teknoloji alanındaki global eğilimleri yakından takip ederek, AR-GE ve yenilik kültürünü destekleyen bir yapı oluşturacağını belirtti.

Özer, yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin, işbirliklerini artırmanın ve yenilikçi projelerle fark oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

"LCW Digital ile liderliği teknoloji alanına da taşıyoruz"

LC Waikiki olarak perakende sektöründe ve moda dünyasında öncü bir marka olarak konumlandıklarını dile getirerek, "LC Waikiki, 2026'da Avrupa'nın en iyi üç moda perakende şirketinden biri olma hedefiyle koşuyor." dedi.

Özer, "LCW Digital ile liderliği teknoloji alanına da taşıyoruz. Halihazırda güçlü teknoloji ekibimizle pek çok yenilikçi projeye imza attık. Artık bunu bir adım ileriye taşıyarak, dijitalleşme ve AR-GE odaklı bir yapıya kavuşuyoruz. Yakın zamanda bir veri merkezi yatırımımız da var." şeklinde konuştu.

LCW Digital ile sadece kendi iş süreçlerini daha da güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacaklarını belirten Özer, bu hamlenin, moda ve teknolojinin kesişim noktasında nasıl bir fark yaratabileceklerini gösteren güçlü bir örnek olacağını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi LC Waikiki Dijital Dönüşümde Öncü Oluyor - Son Dakika

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