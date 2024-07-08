Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üretilen ve Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen Saimbeyli Kirazı, lezzeti, rengi, aroması ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Kirazın coğrafi işaret ile tescillenmesi bekleniyor. Üreticiler, kirazın dünya markası olması gerektiğini vurguluyor.

08.07.2024 20:03
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Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

Saimbeyli zirvesinden tek tek toplanan kirazda hasat başladı

ADANA - Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli Kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli Kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en lezzetli ve kaliteli kirazının üretildiği Saimbeyli ilçesinde zorlu kiraz hasatı başladı. Tadı, rengi, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken Saimbeyli Kirazı, coğrafi işaret ile tescillemeyi bekliyor.

Saimbeyli'nin Ayıçukuru mevkiinde bin 100 rakımda hasat yapan 8 dönüm arazide yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini kaydeden üretici Halil Günel, Saimbeyli zirvesinden toplanan kirazların Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Günel, kiraz kalitesinin 26- 28 kalibre olduğunu ve lezzetinin bölgeye özgü aroması ile tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Bin 100 rakımda yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki kiraz ilaç kullanılmadan üretilen organik bir lezzet. Kiraz üreticisi olarak bu bölgemizin kirazına tescil bekliyoruz. Dalında 10'TL'den alıcı buluyor ama zincir marketlere bakınca 140-170 TL'den satılıyor. Bu kirazlar yurt dışına ihraç oluyor. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden talep görüyor. İç piyasaya çok az gidiyor şuan" dedi.

Üretici Emrah Günel ise bölgede kiraz yetiştiriciliğinin zor olduğunu söyleyerek, "Saimbeyli Kirazı dünya markası olmalı. Lezzetli bir aroması var. Saimbeyli kirazı yemeyen kiraz yedim demesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor - Son Dakika

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