LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör - Son Dakika
Üye Girişi

LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör

25.04.2022 16:08
LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör

LG Electronics (LG), oyun monitörü UltraGear 24GN53 A-B ile oyun tutkunları için yüksek performans ve görüntüyü bir arada sunuyor.

LG Electronics (LG), oyun monitörü UltraGear 24GN53 A-B ile oyun tutkunları için yüksek performans ve görüntüyü bir arada sunuyor.

LG açıklamasına göre, şirket, 23,6 inçlik FHD TN ekran, 1 ms, AMD FreeSync Premium, 144Hz yenileme hızı, çoklu giriş ve oyuncu dostu GUI özellikleri ile oyunculara yüksek performans sunan LG UltraGear 24GN53 A-B oyun monitörü ile "ezber" bozuyor.

Gişe rekorları kıran oyunlar için yüksek performanslı işlevler sunan güçlü bir oyun ekranı olan LG UltraGear 24GN53 A-B, 144 Hz'lik ultra yüksek hızıyla oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini ve görüntünün daha sorunsuz görünmesini sağlıyor. Böylelikle rekabet seven oyuncular, rakiplerine daha hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyor.

1 ms (GtG) ile kararan ve titreyen ekranlara son veren LG UltraGear 24GN53 A-B, aşırı hızın yan etkilerini elimine ediyor. FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatan monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse sıfırlıyor.

Dinamik hareket senkronizasyonu sayesinde giriş gecikmesinin en aza indirilmesiyle oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Siyah dengeleyici sayesinde de oyuncular, en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancılardan kaçabiliyor ve flaş bombasından hızlıca uzaklaşabiliyor.

LG UltraGear 24GN53 A-B, V kanatlı standı ile oyuncuların oyun deneyimini geliştirmesine olanak tanıyor. Ekranın eğimini değiştirmek için ayarlanabilen taban ise daha rahat oyun sağlıyor.

YORUMLAR
500

Advanced Micro Devices, Münir Karaloğlu, Kas Hastalığı, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:16:50. #1.11#
SON DAKİKA: LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement