Libya’da İlk Birleşik Bütçe Onaylandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Merkez Bankası, 13 yıl sonra Doğu ve Batı'nın birleşik bütçesini onayladı.

Libya Merkez Bankası, Temsilciler Meclisi (Doğu) ve Devlet Yüksek Konseyi (Batı) arasında varılan anlaşmanın ardından 13 yıl sonra ülkede ilk "birleşik bütçenin" onaylandığını açıkladı.

Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa, "birleşik bütçe" konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

"Yıllardır süregelen bölünmüşlüğün (ikili yapının) ardından genel bütçeyi birleştirmeyi ve kamu harcamalarını kontrol altına almayı başardık. Doğu ve batı arasındaki kamu harcamalarının disiplinli bir çerçevede birleştirildiğini resmen ilan ediyoruz." diyen İsa, bu anlaşmanın Libya açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İsa, kamu harcamalarının tek bütçede birleştirilmesinin mali ve ekonomik istikrarın sağlanması ile Libya dinarının satın alma gücünü artırılmasına katkı sunacağı değerlendirmesinde bulundu.

İsa ayrıca, merkez bankasının ekonomik reform çabalarına devam edebilmesi için tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı.

Libya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada da, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin (Temsilciler Meclisinin üst kanadı) 13 yılın ardından ülkenin ilk birleşik bütçesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu anlaşmada arabuluculuk yapan ABD'ye ve tüm Libyalı taraflara teşekkür edildi.

Libya'da biri başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti diğeri Temsilciler Meclisi tarafından atanan Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

İki farklı hükümetin birbirinden bağımsız iki farklı bütçe üzerinden yaptığı harcamalar petrol zengini ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirmişti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Libya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:39:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.