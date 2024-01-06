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Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için destekleme ödemeleri belirlendi - Son Dakika
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Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için destekleme ödemeleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için ton başına aylık 6-30 lira kira, 25-100 lira nakliye ve 6-50 lira analiz desteği ödenecek. Desteklemeler, 2023 yılı hasat dönemi için en fazla 6 ay süreyle üretici ve örgütlerine yapılacak.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için destekleme ödemeleri belirlendi
06.01.2024 - 10:11,
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Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına aylık 6-30 lira kira, 25-100 lira nakliye ve 6-50 lira analiz desteği ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç için ton başına 6 lira, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi için 8 lira, ayçiçeği için 10 lira, fındık, zeytin ve zeytinyağı için 15 lira, pamuk için 25 lira, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm için 30 lira aylık kira desteği verilecek.

Ayrıca, söz konusu ürünlere ton başına 25 ila 100 lira nakliye ücreti ve 6 ila 50 lira analiz ücreti desteği sağlanacak.

Kira destekleri, 2023 yılı hasat dönemi için en fazla 6 ay süreyle belirtilen ücret ve miktarlarda üretici ve bunların örgütlerine ödenecek.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için mevcut üretim yılına ait ürünlerin depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü arasında lisanslı depoya girmiş olma şartı aranacak.

Üretici ve örgütlerinin nakliye ile analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için de kira desteği başvurusu yapması gerekecek. Kira desteğinden faydalanılan üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmayacak.

Geçen yıla ilişkin kira, nakliye ve analiz desteği müracaatlarının, 30 Haziran 2024'e kadar üretici ve bunların örgütlerinin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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