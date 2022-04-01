LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı

01.04.2022 16:49
LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı

LONDRA (AA) –Londra Metal Borsası (LME), Rusya'dan bakır, kurşun, birincil alüminyum ve alüminyum alaşımı ithalatı gerçekleştiren şirketlerin, söz konusu metallerin İngiliz depolarında tutulması için verilen iznin askıya alındığını duyurdu.

LONDRA (AA) – Londra Metal Borsası (LME), Rusya'dan bakır, kurşun, birincil alüminyum ve alüminyum alaşımı ithalatı gerçekleştiren şirketlerin, söz konusu metallerin İngiliz depolarında tutulması için verilen iznin askıya alındığını duyurdu.

LME'den yapılan açıklamada, borsa tarafından verilen kararın İngiliz hükümetinin Rusya'dan yapılacak bakır, kurşun, birincil alüminyum ve alüminyum alaşımı ithalatına yüzde 35 ek vergi uygulanması yönündeki kararıyla uyumlu şekilde alındığı bildirildi.

Açıklamada, ithal Rus metallerinin borsanın listesinde yer alan depolarda muhafaza edilmesinin durdurulması yönündeki kararın 25 Mart 2022 tarihinden önce ithalatı gerçekleştirilmiş söz konusu metalleri ise kapsamayacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Tüm gözler bu zirveye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı Tüm gözler bu zirveye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı Avustralya, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen ürünlere yüzde 35 ek vergi getirdi Avustralya, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen ürünlere yüzde 35 ek vergi getirdi

Londra, Vergi, Borsa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: LME, Rusya'dan ithal metallerin İngiliz depolarında tutulmasına yönelik izni askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement