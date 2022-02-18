Logo Yazılım'ın 2021 yılı net karı 265 milyon TL oldu

Logo Yazılım'ın 2021 yılı net karı yüzde 131 artış göstererek 265 milyon TL'ye ulaştı.

Logo Yazılım, 2021 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Logo Yazılım, 2021'de satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 41 artırarak 767 milyon TL'ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) da yüzde 62 artan şirketin net karı ise yüzde 131 artış göstererek 265 milyon TL'ye ulaştı. Logo Yazılım'ın hisse başına kazancı ise yüzde 130 artarak 2,73 TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su Buğra Koyuncu, başarıyla geride bıraktıkları 2021 yılının salgının doğrudan etkilerinin daha az ancak dolaylı etkilerinin daha çok hissedildiği bir yıl olduğunu kaydetti.

Koyuncu, şunları kaydetti:

"2021 stratejimize ve orta ve uzun vadeli hedeflerimize odaklandığımız, planlarımızı güncellediğimiz, yeteneğimize yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Logo Yazılım hedeflerini müşterilerine ve tüm ekosistemine daha fazla değer yaratma gayesiyle şekillendiriyor. Bu anlamda müşterilerimizle etkileşimin kalitesini ve doğasını tanımlayan müşteri deneyimi odağımızı 2021'de de geliştirmeye devam ettik. Tüm süreçlerimizde müşteri ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmek için hayata geçirdiğimiz "Önce Müşterim" projesi, 2022'de de hizmet odaklı yazılım anlayışımızı yaygınlaştırma hedefimize destek olacak. Müşteri deneyiminin yanı sıra bulut bilişime odaklanmaya devam ediyoruz. Bulut bilişimin getirdiği fırsatlar ile yer ve zamandan bağımsız (mobilite) iş yapmak önem kazanıyor, zaman ve mekan kavramları ortadan kalkıyor. Bu odakla 2021 yılında yeni bulut servisler sunmaya devam ettik."

Türkiye ve Romanya'daki şirketlerin finansal ve operasyonel açıdan başarılı bir seneyi geride bıraktığını belirten Koyuncu, "Türkiye'de 2021 satış gelirleri, yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterilerin harcamalarında artış, e-servis (eLogo) segmentinde gelir büyümesiyle geçen yıla oranla yüzde 41 artırarak 612 milyon TL'ye yükseldi. Romanya'da ise 2020'de yaşanan pandemi kaynaklı durgunluk senesinin sonrasında 2021'de gelirler yüzde 46 artırılarak başarılı bir performans sergilendi." ifadelerini kullandı.