Logo Yazılım\'ın 40 Yılı Sergisi Açıldı

Logo Yazılım'ın gelişimini, teknolojik dönüşümünü ve hikayesini anlatan "Hayalden Gerçeğe Logo Yazılım'ın 40 Yılı" sergisi ziyarete açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 Mayıs-5 Haziran'da açık kalacak sergi, Logo Yazılım'ın kuruluşundan bu yana geçirdiği süreci yansıtırken, teknolojideki dönüşümleri ve bu sürece eşlik eden toplumsal gelişmeleri de ziyaretçilere sunuyor.

Logo Yazılım'ın kurum kültürünü de anlatan sergide ziyaretçiler, teknoloji, azim, insan odaklılık ve etik değerler ekseninde şekillenen bir yazılım firmasının gelişimine tanıklık ediyor.

İki ana bölümden oluşan serginin "Peki, Bilgisayarınızı Gerçekten Tanıyor Musunuz?" başlıklı giriş bölümünde, bilgisayarların nasıl çalıştığı anlatılıyor. Teknolojinin geçirdiği dönüşüm, Logo Yazılım'ın kurumsal koleksiyonundan seçilen nesneler aracılığıyla örnekleniyor.

"Logo Yazılım'ın 40 Yıllık Yolculuğu" başlıklı 2'inci bölümde ise şirketin gelişimi teknolojik yeniliklerden toplumsal dönüşümlere uzanan çok katmanlı bir çerçevede ele alınıyor.

Fotoğraflar, belgeler, eski bilgisayarlar ve logo ürünleri, ziyaretçilerin Türkiye'nin bilişim tarihine tanıklık etmelerini sağlarken etkileşimli alanlar, sergiyi dijital teknolojilerle desteklenen canlı bir deneyime dönüştürüyor.

Sanatçı Mehmet Berk Bostancı tarafından sergiye özel tasarlanan "www." yerleştirme" çalışması, dijital çağın iletişim biçimlerine ve Logo Yazılım'ın inşa ettiği yenilikçi ekosisteme sanatsal bir gönderme niteliği taşıyor.

"Başarı hikayelerini yazmaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut, 40 yıl önce sadece bir şirketin temellerini atmakla kalmayıp Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirecek bir yolculuğa da çıktıklarını belirtti.

Tekbulut, Türkiye'de teknoloji üretilebileceğini gösterdikleri bu süreçte yazılımın bir sektör haline gelmesine öncülük ettiklerini vurgulayarak, "Attığımız her adımda iş dünyasını teknolojiyle dönüştürmek ve ülkemize katma değer üretmek için çalıştık." ifadesini kullandı.

Sergiyle birlikte 40 yıla yayılan emeklerini ve başarılarını paylaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Tekbulut???????, "Türkiye'de bilişim tarihine ışık tutan bu sergi, aynı zamanda geleceği de aydınlatıyor. Gençlerimize teknoloji üretmenin, inovasyonun ve girişimciliğin gücünü göstermeyi ve kendi başarı hikayelerini yazmaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.