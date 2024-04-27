Lokantalarda ve kafelerde KDV oranı düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Lokantalarda ve kafelerde KDV oranı düzenlemesi

Lokantalarda ve kafelerde KDV oranı düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve tereddütleri gidermek amacıyla lokantalar ve kafelerde sattıkları yiyecek ve içecekler için KDV oranını yüzde 10 olarak belirledi. Düzenleme, telefonla veya internet üzerinden yapılan siparişlerin de aynı kapsamda değerlendirileceğini ve işyeri ruhsatı olmayan işletmelerin satışlarının da bu kapsamda değerlendirileceğini belirtiyor. KDV oranlarında bir artış olmamasına rağmen, suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

27.04.2024 11:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığının, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

KDV oranlarında bir artış olmazken suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Lokantalarda ve kafelerde KDV oranı düzenlemesi - Son Dakika

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