Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler

05.07.2022 00:57
Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler

Dünya genelinde bal üreticilerinin en kaliteli ürünlerinin ödüllendirildiği 2022 yılı Londra Bal Ödülleri'nde BEE&YOU, Çam Balı ile altın madalyaya layık görüldü.

Dünya genelinde bal üreticilerinin en kaliteli ürünlerinin ödüllendirildiği 2022 yılı Londra Bal Ödülleri'nde BEE&YOU, Çam Balı ile altın madalyaya layık görüldü.

Dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Ödüller, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puanlamalara göre verildi. Bu çerçevede yüksek derecelendirme alan ürünler, Altın Bal Ödülü'nün sahibi oldu. Çam Balı da bu kategoride yer alarak, altın madalya kazandı. Birçok farklı ülkelerden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada onlarca farklı ürün yarıştı.

"Amacımız Anadolu arı ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya duyurmak"

Ürünlerinin altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten firmanın Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Anadolu arı ürünleri ve Anadolu arıcılığını geliştirmek için şirketimizin kuruluşundan itibaren her geçen gün büyüyen bir aşkla ürünlerimizi üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl Londra Bal Ödülleri'nde yayla çiçek balımızla altın madalya kazanmıştık. Bu yıl ise başarımızı Türkiye'ye özgü endemik bitki örtüsünden elde dilen Çam Balımız ile devam ettirdik ve yine altın madalyanın sahibi olduk. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaktan ve farkını tüm dünyaya duyurmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tarz global yarışmalar hem ülkemizin marka bilinirliğine katkıda bulunuyor hem de üreticilerin kendilerini tanıtabilmelerine fırsat veriyor" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı İngiltere'den 18 yıl önce iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergileniyor İngiltere'den 18 yıl önce iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergileniyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement