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Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı - Son Dakika

Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı

05.11.2021 13:53
Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı

Hairbysam markasıyla Londra'da hizmet veren Türk kuaför Samet Zili, kendi alanında bir ilke imza attı.

Hairbysam markasıyla Londra'da hizmet veren Türk kuaför Samet Zili, kendi alanında bir ilke imza attı. Zili, salonunda kripto parayla ödeme alan ilk kuaför olduklarını açıkladı.

Kripto paralar yatırım aracı olmaktan çıkıp gündelik hayatın bir parçası olma yolunda ilerliyor. Kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul eden şirketlerin sayısı giderek artarken, bu akıma Hairbysam adını verdiği salonuyla Londra'da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili de katıldı.

PANDEMİDE POPÜLER OLDU

Kripto parayla ödeme almaya başlayarak bu alanda öncü olduklarının altını çizen Zili, pandemiyle birlikte popüler bir yatırım ve transfer aracına dönüşen kripto paralar ile ödeme alma fikrinin yaptığı gözlemler sonucu ortaya çıktığını söyledi.

"ÖNCÜ OLMAK İSTEDİM"

Salonuna gelen müşterilerin bir bölümünün saçları yapılırken bir yandan kripto piyasalarda işlem yaptığına şahit olduğunu dile getiren Zili, "Sohbetlerimiz sırasında bunu ödeme yöntemi olarak sunma fikrini paylaştım ve olumlu geri dönüşler aldım. Önce bu yöntemi kullanan işletmeleri araştırdım. O süreçte dünyada henüz hiçbir kuaförün bu yöntemi kullanmadığını öğrenince bu alanda öncü olmak istedim" dedi.

"YAKINDA YAYGINLAŞACAK"

Bu uygulamayı markasını dünyaya açma hedefinin bir ayağı olarak hayata geçirdiğini dile getiren Zili, "Hairbysam markasını dünyaya açma yolunda önemli bir fırsat oldu benim için. Teknik hazırlıkları yaparak kripto para ile ödeme almaya başladık. Şimdi müşterilerimizin neredeyse üçte biri bu şekilde ödeme yapıyor. Yakın gelecekte bu yöntemin daha da yaygınlaşacağını ve fiziki paranın büyük ölçüde ortadan kalkmasını bekliyorum" diye konuştu.


Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı
Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Londra'daki Türk kuaför kripto parayla ödeme almaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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