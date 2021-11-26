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LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı - Son Dakika

LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı

26.11.2021 09:26
LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 324 bin 410 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 324 bin 410 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Nijerya, Yunanistan, Hırvatistan ve Rusya oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 303,2 artarak 19 bin 698 tona çıktı. İhracat, Lübnan, Bulgaristan, Romanya, İsviçre ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 4,3 artarak 96 bin 746 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 310 bin 520 ton otogaz, 65 bin 583 ton tüplü LPG ve 8 bin 205 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, eylülde toplam LPG satışı yaklaşık 384 bin 309 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 13,5, otogaz satışı yüzde 7,9, tüplü LPG satışı ise yüzde 4,6 arttı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yaklaşık yüzde 7,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 80,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile tüplü LPG ve yüzde 2,1 ile dökme LPG izledi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı - Son Dakika
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