Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı, "LPG Piyasasında 1 Nisan 2024 -31 Mart 2025 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi"ni yayımladı.
EPDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aygaz 69 bin 2 ton ile en fazla stok tutacak şirket olarak listede yer aldı. Aygaz'ı 33 bin 310 ton ile Petrol Ofisi ve 26 bin 82 ton ile Shell&Turcas Petrol izledi.
"LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar" kapsamında LPG dağıtım lisansı sahibi şirketlerin tutması gereken stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.
İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildiriliyor ve söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarlarının kesinleşmesinin ardından Kurum internet sitesinde ilan ediliyor.
|LPG DAĞITICI LİSANSI
SAHİBİNİN UNVANI
|Tutması Gereken Stok Miktarı (ton)
(1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025)
|Aygaz Anonim Şirketi
|69.002
|Petrol Ofisi Anonim Şirketi
|33.310
|Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi
|26.082
|İpragaz Anonim Şirketi
|25.028
|Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi
|22.310
|BP Petrolleri Anonim Şirketi
|19.628
|Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi
|12.332
|TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi
|9.225
|Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi
|5.932
Son Dakika › Ekonomi › EPDK, LPG Piyasasında Ulusal Stok Yükümlülük Listesini Yayımladı - Son Dakika
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