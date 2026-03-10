Lufthansa Pilotları Greve Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lufthansa Pilotları Greve Gidiyor

10.03.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lufthansa'da emeklilik ve çalışma koşulları nedeniyle pilotlar 12 Mart'ta 48 saat grev yapacak.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle 12 Mart'ta 48 saatlik greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'da görevli pilotlar için "emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 12 Mart Perşembe günü yerel saatle 00.01'de başlayıp 13 Mart Cuma günü saat 23.59'da sona ereceği aktarılan açıklamada, greve Alman şirketin kargo iştiraki Lufthansa Cargo ve bölgesel birimi CityLine bünyesindeki çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

Sendika, bölgedeki mevcut jeopolitik gerilimi ve insani durumu göz önünde bulundurarak bazı rotaları grevden muaf tuttuğunu duyurdu. Bu kapsamda Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, İsrail, Yemen, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılacak uçuşlar, iş bırakma eyleminden etkilenmeyecek.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini ancak işveren tarafının somut bir teklifle gelmediğini belirtti. Pinheiro, "Karşı tarafın sadece görüşmeye hazır olduğunu söyleyip kurumsal emeklilik sisteminde esaslı iyileştirmeleri tartışmayı reddetmesi bir sonuç vermiyor." ifadesini kullandı.

Toplu Sözleşme Komisyonu (GTK) Sözcüsü Arne Karstens ise yedi tur süren müzakerelerin ve arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, "Masaya müzakere edilebilir bir teklif gelene kadar görüşmelere devam etmeyeceğiz." dedi.

Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, pilotların önceliğinin emeklilik haklarından ziyade kariyer fırsatları olduğunu savunurken, sendika yönetimi, şirketin yeni kurulan alt markalar (City Airlines, Discover vb.) üzerinden eski çalışanların çalışma koşulları üzerinde baskı kurma stratejisini eleştiriyor.

12 Şubat'ta gerçekleşen 24 saatlik grevde 800'den fazla uçuş iptal edilmiş ve yaklaşık 100 bin yolcu mağdur olmuştu.

Bu haftaki 48 saatlik grevin, özellikle Almanya çıkışlı uçuşlarda çok daha geniş çaplı bir aksamaya yol açması bekleniyor.

Pilotlar ve kabin görevlileri, Lufthansa'dan ne talep ediyor?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar, aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Lufthansa yönetiminin "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine karşı çıkan sendika, özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonun şirketin yeni stratejisi nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Lufthansa, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lufthansa Pilotları Greve Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:03:30. #7.13#
SON DAKİKA: Lufthansa Pilotları Greve Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.