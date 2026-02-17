Lufthansa ve Air India İşbirliği

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group ve Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India'nın, Avrupa ile Hindistan arasındaki uçuş rotalarında işbirliğini güçlendirme kararı aldıkları bildirildi.

Lufthansa Group'tan yapılan açıklamaya göre, iki şirket konuya ilişkin bir niyet mektubu imzaladı.

İşbirliğinin güçlendirilmesiyle yolcuların daha iyi bağlantılardan ve daha kısa aktarma sürelerinden faydalanabilmesi için seçili pazarlarda uçuş programları ve rota ağlarının koordinasyonuna odaklanılacak.

Ayrıca taraflar, satış ve pazarlama faaliyetlerini kısmen birleştirmeyi, sadakat programlarını (mil programları) entegre etmeyi ve havalimanı süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Planlanan işbirliği, Lufthansa Group'un ana markası Lufthansa'nın yanı sıra grubun iştirakleri olan Swiss, Austrian Airlines ve grubun en yeni üyesi ITA Airways'i de kapsıyor.

Bu arada, Hindistan, ABD'den sonra Lufthansa Grubu'nun en önemli ikinci uzun mesafeli uçuş pazarı konumunda bulunuyor.

Lufthansa Group bünyesindeki hava yolları ve Air India halihazırda 22 ülkedeki 146 rotada, bir hava yolunun gerçekleştirdiği uçuşun diğer ortaklarca kendi uçuş numarasıyla pazarlanması esasına dayanan "kod paylaşımı" sistemiyle hizmet veriyor.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Uzun süreli Star Alliance ortağımız Air India ile imzaladığımız bu protokol, AB ve Hindistan arasındaki çığır açan ticaret anlaşmasının ardından, her iki ekonomik bölge arasındaki sivil havacılıkta yeni bir sayfa açma kararlılığımızın güçlü bir sinyalidir." ifadesini kullandı.

Spohr, Air India ile işbirliğini artırmanın temel amacının dünyanın en yüksek büyüme oranlarına sahip hava yolu pazarına erişimi karşılıklı olarak güçlendirmek olduğunu belirtti.