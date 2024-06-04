Maçka Belediyesi, turizm sezonu öncesi günübirlik kiralık evler için denetim başlattı

Ekonomi

Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı ve Hamsiköy'ü bünyesinde barındıran, bir çok turistik yaylaya da ev sahipliği yapan Maçka ilçesinde turizm sezonu öncesi günübirlik kiralık evler için Maçka Belediyesi tarafından denetimler başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka'nın turizm noktasında geçmişe göre çok iyi bir noktaya geldiğini hatırlattı. Koçhan "Maçka turizm konusunda önemli bir noktaya geldi. Son yıllarda günlük kiralanan evler konusunda sorunlar dile gelmektedir. Başlattığımız çalışma ile bu günübirlik kiraya verilen evler için ciddi yaptırımlar ve cezalar uygulayacağız. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu konuda gerekli belgeleri almalarını önemle rica ederim. Düzenlenen yasa ile zaten Konutlarınızı yılda en fazla 100 gün süreyle kısa dönemli olarak kiralayabilirsiniz. Turizm amaçlı kiralama için izin belgesi almak zorunluluğu vardır. Bina sakinlerinden muvafakatname alınmalıdır. İzin belgesi olmadan kiralamalara yasak getirilmiştir. Cezalar ve yaptırımlar ciddi boyuttadır. Ayrıca, oluşturduğumuz ihbar hattı numaramız 0 462 512 10 06'dır" ifadelerini kullandı. - TRABZON