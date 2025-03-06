Malatya'da Hurma Fiyatları Ramazan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Hurma Fiyatları Ramazan'da Artış Gösterdi

Malatya\'da Hurma Fiyatları Ramazan\'da Artış Gösterdi

Malatya'da Ramazan ayıyla birlikte hurma çeşitleri tezgahlarda yer aldı, fiyatlar 70-600 TL arasında.

06.03.2025 13:59
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Ramazan ayının gelişiyle birlikte Malatya'daki tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. Fiyatlar ise hurmanın cinsine göre 70 ila 600 TL arasında değişiyor.

Malatya'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. İnönü Caddesi üzerinde konteyner iş yerinde hurma satışı yapan Nurettin Özdemir, fiyatlar nedeniyle vatandaşların genellikle yarım kilo almayı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu kaydederek fiyatların da 70 ila 600 TL aralığında değiştiğini belirtti.

Hurma alışverişi yapan bir vatandaş, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmamızı buradan alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Hurma Fiyatları Ramazan'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Hurma Fiyatları Ramazan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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