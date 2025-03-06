Malatya\'da Hurma Fiyatları Ramazan\'da Artış Gösterdi

Ekonomi

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Malatya'daki tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. Fiyatlar ise hurmanın cinsine göre 70 ila 600 TL arasında değişiyor.

Malatya'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. İnönü Caddesi üzerinde konteyner iş yerinde hurma satışı yapan Nurettin Özdemir, fiyatlar nedeniyle vatandaşların genellikle yarım kilo almayı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu kaydederek fiyatların da 70 ila 600 TL aralığında değiştiğini belirtti.

Hurma alışverişi yapan bir vatandaş, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmamızı buradan alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu - MALATYA