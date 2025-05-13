Malatya'da Zirai Don Tehlikesi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Zirai Don Tehlikesi

Malatya\'da Zirai Don Tehlikesi

MTSO Başkanı, zirai donun etkilerini azaltmak için acil destek talep ediyor.

13.05.2025 13:23
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12 Nisan gecesi yaşanan zirai don afetinin üzerinde bir ay geçtiğini hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Verilecek destekler sadece kayısıyı değil, şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor. Bir an evvel destekler verilmeye başlanmazsa üreticimiz borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Binlerce esnaf iflas edecek, işsizlik artacak" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'da yaklaşık 50 bin aileyi doğrudan, şehrin tamamını da dolaylı yoldan etkileyen kayısının zirai dondan zarar gördüğü 12 Nisan'ın üzerinden tam 1 ay geçti. Üreticimiz başta olmak üzere esnafımız ve ihracatçı sanayicimiz atılacak adımları ve destekleri merakla bekliyor. Üretici, esnafa olan borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünür oldu. Zirai ilaç, çadır ve branda başta olmak üzere binlerce esnafımız bu sezon iş daralması yaşayacak. İhracatçı üyelerimiz yanlarında istihdam ettiği yaklaşık 8 bin personelin maaşını nasıl vereceğini bilmiyor" şeklinde konuştu.

"Destekler ne zaman verilecek"

Hasar tespitinin bir an evvel tamamlanarak, desteklerin hızlıca sunulması çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, "Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, TARSİM ve diğer kurumlar tespitlerini bir an evvel tamamlamalı. TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. İlk toplantısını zirai dondan bir ay sonra yapacak olan komisyon, çalışmalarını ne zaman tamamlayacak ve destekler ne zaman belli olacak? Sadece kayısı değil kiraz, elma, ceviz, badem ve üzüm meyveleri ciddi zarar görmüş, birçok bölgede ağaçlar dahi yanmıştır. Yani hasar düşünülenden daha büyük. O nedenle hasar tespiti bir an evvel tamamlanarak, destekler verilmeye başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Şehrin geleceğini ilgilendiriyor"

Verilecek desteklerin sadece kayısıyı değil, şehrin geleceğini ilgilendirdiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Eğer kapsamlı bir destek paketi açıklanmazsa üretici borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Faizsiz kredi desteği sunulmazsa binlerce esnaf iflas edecek. Personel destekleri verilmezse binlerce kişi işsiz kalacak. Verilecek destekler sadece kayısıyı değil, şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; içinde bulunduğumuz durum sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya TSO olarak taleplerinin şunlar olduğunu söyledi: "Bir sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil. Üreticiye maddi destek sağlanmalıdır, 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli krediler verilmelidir. Üreticimizin tarımsal borçları en az 2 yıl ertelenmelidir. BAĞKUR ödemeleri ertelenmelidir. TARSİM tarafından ödemeler bir an evvel yapılmalıdır. Ürün taahhütlerini yerine gelinemeyecek ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Bu firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için faizsiz uygun şartlı kredi imkanları tanınmalıdır. Kayısı işletmelerine SGK teşviki ve personel desteği sunulmalıdır. Yaşadığımız don felaketi, Malatya gibi deprem illerine ikinci büyük afeti yaşattı. Bölgemiz henüz depremin yaralarını saramamışken daha derin bir yara aldı. Bu nedenle ilimiz için daha fazla kaynak ve özel destek sunulmalıdır." - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Zirai Don Tehlikesi - Son Dakika

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