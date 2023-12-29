13 Eylül'de üretime başlayan Malatya Şeker Fabrikası'nda bu sezon 65 bin ton şeker üretimi hedefleniyor. Fabrikada aynı süreçte 140 bin ton küspe ile 25 bin ton melas da üretilmesi planlanıyor.

Asrın felaketinden ağır yara alan Malatya'da üretime ara vermeyen çiftçi, ektiği şeker pancarını Malatya Şeker Fabrikası aracılığı ile ülke ekonomisine katıyor. 13 Eylül'de pancar alımına başlayan Malatya Şeker Fabrikası'nda 16 Eylül itibariyle üretim için düğmeye basıldı.

Şu ana kadar çarklarını hiç kapatmayan fabrikada 47 bin ton şeker üretimi gerçekleştirilirken Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, "Şu ana kadar 550 bin ton pancar tesellüm edildi ve alınan pancarın 450 bin tonu işlendi. Bunlardan 47 bin ton şeker, 96 bin ton küspe ve 15 bin tonda melas elde edildi" dedi.

Fabrikada üretimin 40 gün daha devam edeceğini söyleyen Murat, "Buradan çiftçilerimizin elinde olan pancarı da tesellüm etmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizi de mağdur etmeden ellerindeki pancarı fabrika sahasına almak istiyoruz. Üretim sezonu içerisinde 65 bin ton şeker, 140 bin ton küspe, 25 bin tonda melas üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yaşanan asrın felaketinde zorluklara rağmen fabrikanın üretime devam ettiğini belirten Murat, "Şeker fabrikasıyla ilgili de karamsarlık vardı ama çalışanlar olarak karamsarlığa kapılmadık ve işimizin başından ayrılmadık. Fabrikamızı da yeni üretim sezonuna hazırladık. Çalışanlarımıza, emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Diğer kurumlar 4-5 ay idari izinliyken, idari izin kullanmadan fabrikayı üretime hazır hale getirdik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek hem Malatya hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Pancar Malatya için önemli çünkü kayısıdan sonra en büyük ekonomik geliri bu üründen sağlıyoruz. Bu nedenle fabrika olarak büyük bir gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA