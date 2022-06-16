Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

16.06.2022 17:41
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 118,10 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 118,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg118,10118,10

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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