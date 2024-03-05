Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep etti

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Siftah dahi yapılmadan dükkanların kapandığı bu şehirde biriken vergi borçlarının ödenebilmesi çok zor. İş yerleri tamamlanıp ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep hali devam etmeli" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan ve 53 bin insanın yaşamını yitirdiği asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13 ay geçti. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da büyük yıkıma neden olan ve ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, 4 il ve 2 ilçede uygulanan "mücbir sebep hali" uygulaması 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkmanın imkansız olacağına dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir esnaf ya da işletmenin bunu karşılayacak gücü yok. Daha hızlı toparlanabilmemiz için süre en az 1 yıl daha uzatılmalı" şeklinde konuştu.

2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresinin 5 yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece 3 bin 500 esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Binlerce tüccarımız şehri terk etti. Depremden büyük yara alan üyelerimiz hala toparlanamadı. Üyelerimizin yoğun bir şekilde sürenin uzatılması konusunda talebi var. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkılması çok zor. Malatya'da hiçbir esnaf, ticari varlığını 6 Şubat öncesine getiremedi. İşyerleri tamamlanmadan ve esnafımıza teslim edilmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Talep yazımızı hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA