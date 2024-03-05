Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Siftah dahi yapılmadan dükkanların kapandığı bu şehirde biriken vergi borçlarının ödenebilmesi çok zor. İş yerleri tamamlanıp ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep hali devam etmeli" dedi.
Türkiye'yi yasa boğan ve 53 bin insanın yaşamını yitirdiği asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13 ay geçti. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da büyük yıkıma neden olan ve ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, 4 il ve 2 ilçede uygulanan "mücbir sebep hali" uygulaması 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkmanın imkansız olacağına dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir esnaf ya da işletmenin bunu karşılayacak gücü yok. Daha hızlı toparlanabilmemiz için süre en az 1 yıl daha uzatılmalı" şeklinde konuştu.
2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresinin 5 yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece 3 bin 500 esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Binlerce tüccarımız şehri terk etti. Depremden büyük yara alan üyelerimiz hala toparlanamadı. Üyelerimizin yoğun bir şekilde sürenin uzatılması konusunda talebi var. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkılması çok zor. Malatya'da hiçbir esnaf, ticari varlığını 6 Şubat öncesine getiremedi. İşyerleri tamamlanmadan ve esnafımıza teslim edilmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Talep yazımızı hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep etti - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) enerji tesislerinde meydana gelen trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli. Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?