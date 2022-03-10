Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

10.03.2022 13:50
Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hafriyat ve iş makinecileri sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Malatya TSO binasında düzenlenen toplantıya Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, aynı zamanda Malatya TSO Meclis Üyesi olan Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün ve MAHİSAD'a üye sektör temsilcileri katıldı.

"Taleplerinizin takipçisiyiz"

Sektörlerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için birliktelik ruhunun önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi, dernekleşmesi, tek ses olması etkili oluyor. Bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği'ni kurmuş olmanız ve aktif bir şekilde sorunlarınızı gündeme taşıyor olmanız önemli. Dernek başkanınız Şemsettin Bey aynı zamanda Odamızın da meclis üyesi, kendisi sık sık bizlere sizin sorunlarınızı taşıyor. Bizler de üst makamlara iletiyoruz. Ancak şunu belirtmek isterim bizler rica makamlarıyız, icra makamı değiliz. Ama elimizden geldiğinin fazlasını sorunların çözümü için yapıyoruz. Artan maliyetlerin neden olduğu yükün sektörde önemli sorunlara da yol açtığını da biliyoruz. Bu sorunların çözümünün takipçisi olacağız. Sizlerin bizlere bugün ileteceği sorunları hazırlayacağımız dosya ile çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara göndereceğiz. Odamızı evrak odacılığından çıkarıp, üyelerin sorunlarına kulak veren, çözümü için girişimlerde bulunan bir hale dönüştürdük" dedi.

"Çalıştığımız gün zarardayız"

Sektörlerinin birçok sorunu olduğunu ve son zamanlarda artan maliyetler sebebiyle iş yapamaz, para kazanamaz hale geldiklerini kaydeden Malatya TSO Meclis Üyesi ve Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün, sektörün sorunlarını şu şekilde sıraladı:

"Şehrimizin imarı ve altyapısına hizmet eden, ekmeğini taştan topraktan çıkaran esnafımız devletimizden ve mahalli kuruluşlardan hiçbir destek almadan ayakta durmaya çalışıyor. Eskiyen araçlarımızı yenileme imkanımız olmadığı gibi araçların bakım, onarım ve resmi giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Ben babamla birlikte 13 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim, Beydağı kadar toprak kaldırdım tozu kadar servetim yok. Para kazanamıyoruz. K1 sertifikasının ödemesinin taksitle yapılmasını talep ediyoruz. Bu belgenin araçla beraber satış da devrinin yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı kantarlardaki denetimler bizleri zorluyor. Resmi araçlar ve resmi kurumların amblemini taşıyan araçlara kantar uygulaması yapılmıyor. Bu da haksız rekabete yol açıyor. Kırsalda, toprak yolda bile Jandarma tarafından tonaj uygulaması yapılıyor ve büyük cezalar yazılıyor. Hatta Organize Sanayisinin içerisinde bile tonaj cezası yazılıyor. Lowbet dorse iş makinası şehir içinde taşınırken bile taşıma izin belgesi ve kantar uygulamasına tabi tutuluyoruz, bu durum bizi sıkıntıya sokuyor. Yerel ve resmi kurumların ihalelerinden faydalanamıyoruz, hatta haberimiz dahi olmadan başka şehirlerdeki firmalara veriliyor. Akaryakıt zamları esnafımızı perişan ediyor, çalıştığımız gün zarardayız. Her gün değişen yedek parça ve lastik fiyatları belimizi büküyor. Yeni bir eleman yetiştirmek tamamıyla sektöre yük. Sigortalı bir yardımcı eleman 2 yılda yetişiyor. Yetiştikten sonra işi bırakıyor, sonra mahkemeye veriyor. Yeni bir elemana 1 yıl maaş ve sigorta desteği istiyoruz. Sigorta ve Vergi borçlarının ertelenmesi, esnaf kredilerinin faizlerinin silinmesini istiyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de hafriyatçılara ve iş makinacılara sosyal donatılı ve güvenlikli bir site istiyoruz. Bu konuda belediyemiz bizlere söz verdi ama net bir adım atılmadı."

Başkan Sadıkoğlu ve Tüdün'ün konuşmasının ardından sektör temsilcileri söz alarak sorunları ve talepleri ifade etti. - MALATYA

Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu
Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

YORUMLAR
500
Malatya'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı Malatya'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı Başkan Sadıkoğlu: 'Esnaf odalarını önemsiyoruz' Başkan Sadıkoğlu: 'Esnaf odalarını önemsiyoruz'

Hakan Er, Sigorta, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:59:54. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya TSO'da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement