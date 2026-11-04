Manavgat\'ta bankalarla Nefes Kredisi\'nde 5 milyon TL\'lik üst limit görüşüldü

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök başkanlığında TOBB Nefes Kredisi kapsamında kredi kullandıracak bankaların Manavgat'taki merkez şube müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, üyelerin finansmana erişimi ve kredi başvuru süreçleri ele alındı.

MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök ve Yönetim Kurulu üyeleri ile TOBB Nefes Kredisi kapsamında kredi kullandıracak bankaların Manavgat'taki şube müdürleri katıldı. Toplantıda TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dönem uygulaması, başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Ayrıca üyelerin kredi imkanlarından daha etkin yararlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

"Daha fazla üyemizin Nefes Kredisi'nden yararlanmasını istiyoruz"

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök, finansmana erişimin işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Artan işletme maliyetleri ve finansman giderleri, iş dünyamızı doğrudan etkiliyor. TOBB Nefes Kredisi'nin yeni döneminde 50 milyar TL ilave finansman sağlanmasını önemli buluyoruz. Amacımız, daha fazla üyemizin bu imkandan yararlanmasını sağlamak ve başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sunmaktır" dedi.

"Bankalarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız"

Manavgat'ın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Gök, "İşletmelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi, üretim ve istihdamın korunması için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Bu doğrultuda bankalarımızla kredi süreçlerini ve üyelerimizin beklentilerini değerlendirdik. Üyelerimizin finansman imkanlarından en etkin şekilde yararlanabilmesi için bankalarımızla iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gök, Nefes Kredisi'nin yeni döneminin hayata geçirilmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve programa katılan tüm bankalara teşekkür etti.

Nefes Kredisi başvuru ve şartları

Yeni dönemde firma başına kredi üst limiti 5 milyon TL'ye yükseltildi. Daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi başvurusunda bulunabilecek. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelere sunulan krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. Kredilerde 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

İşletmeler, Nefes Kredisi için Odadan faaliyet belgesi alarak kredi kullandıran bankların şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.