Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü

06.07.2022 12:35
Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık yapan bir üretici, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle tesisinin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra fazlasını satıp gelir elde ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık yapan bir üretici, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle tesisinin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra fazlasını satıp gelir elde ediyor.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevheri köyünde 15 yıldır hayvancılık yapan Mustafa Berkay Kırmaz, mandırasının giderlerini finanse etme arayışına girdiğinde TKDK'nin yenilenebilir enerji desteklerinden haberdar oldu.

Kurum uzmanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından GES yatırımı yapmaya karar veren Kırmaz, 9. çağrı döneminde hazırladığı 697 bin lira yatırım bütçeli projeye 337 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

150 kilovat kapasiteli yatırımını kısa sürede tamamlayarak geçen yıl güneşten elektrik enerjisi üretmeye başlayan Kırmaz, yılda yaklaşık 300 bin kilovatsaat enerji üretiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kırmaz, 100 büyükbaş hayvan kapasiteli bin metrekarelik mandırasında yılda 60 tona yakın kırmızı et ürettiğini belirtti.

Mandıranın çatısına kurduğu GES'e TKDK'den hibe desteği aldığını aktaran Kırmaz, yatırımın ortalama 3 yılda kendini amorti edeceğini vurguladı.

İşletmesinin cari giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu alternatif finansmanı GES yatırımında bulduğuna dikkati çeken Kırmaz, "Ürettiğim elektrik, bağlantı anlaşmasından dolayı ulusal şebekeye aktarılıyor ve her ay bedeli hesabıma yatıyor. Aylık olarak süreklilik arz eden bir gelir kapısı haline dönen bu yatırımım sayesinde hem kendi ihtiyaçlarımı hem de çiftliğimin ve hayvanlarımın ihtiyaçlarını karşılamakta artık zorluk yaşamıyorum. Sayaçları sürekli kontrol ederek hangi ay ne kadar üretimim ve gelirimin olacağını takip edebiliyorum." ifadesini kullandı.

TKDK desteğiyle GES yatırımı yapmayı herkese tavsiye eden Kırmaz şunları kaydetti:

"Bu yatırımımla işletmemin atıl vaziyetteki çatısını da iş yerine çevirmiş oldum. İçeride besi yapıyorum, çatısında elektrik üretiyorum. Süt, besi ve kanatlı hayvancılığı yapan bütün çiftlik sahiplerine bu projemin örnek olmasını diliyorum. Ben yaptım, onlar da yapabilir. Pandemi döneminde projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına, emeği geçen herkese ve verdiği destekle bana sürekli gelir kapısı açan devletime çok teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Enerji Kaynakları ve Enerjide Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı Enerji Kaynakları ve Enerjide Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor! Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor!
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement