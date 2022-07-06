Mandırasının çatısını TKDK desteğiyle güneş enerji santraline dönüştürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık yapan bir üretici, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle tesisinin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra fazlasını satıp gelir elde ediyor.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevheri köyünde 15 yıldır hayvancılık yapan Mustafa Berkay Kırmaz, mandırasının giderlerini finanse etme arayışına girdiğinde TKDK'nin yenilenebilir enerji desteklerinden haberdar oldu.

Kurum uzmanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından GES yatırımı yapmaya karar veren Kırmaz, 9. çağrı döneminde hazırladığı 697 bin lira yatırım bütçeli projeye 337 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

150 kilovat kapasiteli yatırımını kısa sürede tamamlayarak geçen yıl güneşten elektrik enerjisi üretmeye başlayan Kırmaz, yılda yaklaşık 300 bin kilovatsaat enerji üretiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kırmaz, 100 büyükbaş hayvan kapasiteli bin metrekarelik mandırasında yılda 60 tona yakın kırmızı et ürettiğini belirtti.

Mandıranın çatısına kurduğu GES'e TKDK'den hibe desteği aldığını aktaran Kırmaz, yatırımın ortalama 3 yılda kendini amorti edeceğini vurguladı.

İşletmesinin cari giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu alternatif finansmanı GES yatırımında bulduğuna dikkati çeken Kırmaz, "Ürettiğim elektrik, bağlantı anlaşmasından dolayı ulusal şebekeye aktarılıyor ve her ay bedeli hesabıma yatıyor. Aylık olarak süreklilik arz eden bir gelir kapısı haline dönen bu yatırımım sayesinde hem kendi ihtiyaçlarımı hem de çiftliğimin ve hayvanlarımın ihtiyaçlarını karşılamakta artık zorluk yaşamıyorum. Sayaçları sürekli kontrol ederek hangi ay ne kadar üretimim ve gelirimin olacağını takip edebiliyorum." ifadesini kullandı.

TKDK desteğiyle GES yatırımı yapmayı herkese tavsiye eden Kırmaz şunları kaydetti:

"Bu yatırımımla işletmemin atıl vaziyetteki çatısını da iş yerine çevirmiş oldum. İçeride besi yapıyorum, çatısında elektrik üretiyorum. Süt, besi ve kanatlı hayvancılığı yapan bütün çiftlik sahiplerine bu projemin örnek olmasını diliyorum. Ben yaptım, onlar da yapabilir. Pandemi döneminde projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına, emeği geçen herkese ve verdiği destekle bana sürekli gelir kapısı açan devletime çok teşekkür ediyorum."