Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticilere destek

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle üreticilerin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde 119 üreticiye 10 bin 680 zeytin, ayva ve cennet hurması fidanı dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde bin üreticiye 100 bin adet meyve fidanı desteğinde bulunuyor. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gördes ve Köprübaşı ilçelerini ziyaret ederek, 119 üreticiye 10 bin 680 zeytin, ayva ve cennet hurması fidanını teslim etti. İlk olarak Gördes ilçesini ziyaret eden Usta'ya, buradaki programda Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat eşlik etti. Kırsal kalkına kalkınma hamleleriyle üreticilerin her daim yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, iyi dilek temennilerini iletti.

2 ilçede 10 bin 680 fidan desteği

Gördes ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninin ardından da Köprübaşı ilçesinde bir program düzenlendi. Buradaki programda Usta'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin eşlik etti. Fidanları üreticilere teslim eden Usta, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hayata geçirdiğimiz "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Gördes ilçemizde 77 üreticimize 4 bin 680 zeytin, bin 170 cennet hurması ve bin 50 ayva fidanı desteğinde bulunurken Köprübaşı ilçemizde de 42 üreticimize 3 bin 780 zeytin fidanını üreticimize teslim ettik. Üreticimize bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - MANİSA