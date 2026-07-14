Manisa'da Depozito İade Makinesi Dönemi - Son Dakika
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Manisa'da Depozito İade Makinesi Dönemi

Manisa\'da Depozito İade Makinesi Dönemi
14.07.2026 09:18
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Manisa'da 30 Depozito İade Makinesi ile geri dönüşüme katkı sağlanıyor. İade edilen ambalaj başına 1 lira ödeme yapılıyor.

Manisa'da Depozito Yönetim Sistemi kapsamında hizmet veren 30 Depozito İade Makinesi ile cam, PET ve alüminyum içecek ambalajları geri dönüşüme kazandırılıyor. DOA mobil uygulaması üzerinden yapılan iadelerde her ambalaj için 1 lira ödeme yapılırken, günlük ödeme limiti 200 lira olarak uygulanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında Manisa'da çevre dostu geri dönüşüm uygulaması yaygınlaşıyor. Sistem sayesinde cam, PET ve alüminyum içecek ambalajları kontrollü şekilde geri toplanırken, vatandaşlar da iade ettikleri her ambalaj için ödeme alabiliyor.

Depozito Yönetim Sistemi ile çevreyi kirletme potansiyeli bulunan ambalajların doğaya bırakılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, üzerinde DYS logosu ve özel barkodu bulunan içecek ambalajları Depozito İade Makineleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Sistem kapsamında üreticiler de depozitolu ambalaj üretmekle yükümlü tutuluyor.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, kent genelinde şu anda 30 Depozito İade Makinesi bulunduğunu belirterek, üniversite öğrencilerinden gelen talepler doğrultusunda Celal Bayar Üniversitesi Muradiye, Uncubozköy ve Şehzadeler yerleşkelerine de toplam üç yeni cihaz kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Makine sayısının üretim kapasitesine bağlı olarak Türkiye genelinde artırılacağını ifade eden Gürocak, cihazların vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildiğini dile getirdi.

DOA mobil uygulaması üzerinden çalışan sistem hakkında da bilgi veren Gürocak, vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirerek makinedeki karekodu okuttuktan sonra depozitolu ambalajlarını teslim edebileceğini söyledi. Her iade edilen ambalaj için DOA dijital cüzdanına 1 lira yüklendiğini belirten Gürocak, bu bakiyenin banka kartı gibi alışverişlerde kullanılabildiğini kaydetti.

Günlük ödeme limitinin 200 lira olduğunu hatırlatan Gürocak, vatandaşların uygulama içerisindeki harita üzerinden kendilerine en yakın Depozito İade Makinesi'ni görebileceğini ve bu sistem sayesinde hem ekonomik kazanç sağlayıp hem de geri dönüşüme katkıda bulunabileceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Depozito İade Makinesi Dönemi - Son Dakika

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