Manisa'da Sulama Hibesi Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Sulama Hibesi Ödemeleri Tamamlandı

Manisa\'da Sulama Hibesi Ödemeleri Tamamlandı

Manisa'da 158 çiftçiye 20 milyon TL hibe ödemesi yapıldı, modern sulama sistemleri desteklendi.

01.10.2024 15:03
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2024 yılı bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını söyledi. Öztürk, Manisa'da 158 çiftçiye toplam 20 milyon 434 bin 494 TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Öztürk açılamasında, "Kırsal Kalkınma Destekleri 2024 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklemesi hibesi kapsamında ilimizde bireysel sulama projesi uygulayan 158 çiftçimizin toplam 20 milyon 434 bin 494 TL hibe ödemesi hesaplarına yatırılmıştır. 150 adet Yüzey Damla Sulama Sistemi, 6 adet Yeraltı Damla Sulama Sistemi, 1 adet Mikro Yağmurlama Sulama Sistemi ve 1 adet Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi desteklenmiş olup, uygulama sonunda yaklaşık 14 bin dekar arazi modern sulamaya açılmıştır" dedi.

Bugüne kadar Manisa'da 921 adet sulama projesine toplam 59 milyon 300 bin TL hibe ödemesinin gerçekleştirildiğini ve 77 bin 516 dekar arazide modern sulama sistemlerinin desteklendiğini belirten İl Müdürü Öztürk açıklamasın şöyle tamamladı: "Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kullanılan her damla suyun ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz ve suyun tasarruflu kullanılması yönünde her türlü çalışmanın içerisinde yer almaktayız. Hedefimiz Manisa'mızda sulanabilir tarım arazilerinin tamamının modern sulama yöntemleri ile sulanmasını sağlamaktır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Sulama Hibesi Ödemeleri Tamamlandı - Son Dakika

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