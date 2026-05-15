Turgutlu\'da 3 bin tonluk asfalt hamlesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı. Bölgenin hem sanayi hem de tarımsal ulaşım yükünü üstlenen yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yola toplam 3 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, il genelindeki ulaşım ağını modernize etme çalışmaları kapsamında Turgutlu'daki faaliyetlerine hız verdi. Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta başlatılan çalışmalarla, bölgenin şehir merkezi ile ova arasındaki önemli bağlantı güzergahı tamamen yenileniyor.

Proje kapsamında 12 metre genişliğindeki yola 3 bin ton sıcak asfalt serilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Asfalt çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Turgutlu'muz için büyük önem taşıyan bu bağlantı yolunda sıcak asfalt serimine başladık. Sanayicilerimiz, çiftçilerimiz ve Turgutlu halkımız için kritik öneme sahip olan bu güzergahı tamamen yeniliyoruz. Bölgedeki ulaşım çilesini bitiriyor, güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Manisa'mızın 17 ilçesinde dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak da yolun bölge ekonomisi açısından önemli bir noktada bulunduğunu ifade ederek, "Bu güzergah sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz için en işlek bağlantı noktalarından biri. Uzun süredir yenilenme ihtiyacı bulunan yol için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki ulaşım sıkıntıları giderilmiş olacak" diye konuştu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ise iki belediye arasındaki uyuma dikkat çekerek, "Bugün Büyükşehir ekiplerimizle birlikte 217 Sokak'ta asfalt serimine başladık. Verdiği desteklerle Turgutlu'muzun çehresini değiştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz. İlçemiz için her geçen gün daha iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA