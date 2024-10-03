Manisa Enerji A.Ş. ile Sürdürülebilir Enerji Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Enerji A.Ş. ile Sürdürülebilir Enerji Dönemi Başlıyor

Manisa Enerji A.Ş. ile Sürdürülebilir Enerji Dönemi Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Manisa Enerji A.Ş.'yi kurarak, kamu ve özel sektöre sürdürülebilir enerji hizmetleri sunmayı hedefliyor. Şirket, yerel kaynaklardan enerji sağlarken çevre dostu çözümler geliştirecek.

03.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin enerji ihtiyacına katkı sunmak için önemli bir adım attı. Belediye bünyesinde kurulan Manisa Enerji A.Ş. hem kamu hem de özel sektör için ekonomik ve sürdürülebilir enerji hizmeti sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, enerji sektöründeki yatırımlarını güçlendirmek ve kente sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak amacıyla Manisa Enerji A.Ş'yi kurdu. Çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen şirket, bölgenin enerji ihtiyaçlarını da yerel kaynaklardan karşılayacak. Manisa Enerji, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak, kente ve ülkeye hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacak.

Manisa, enerji sektöründe daha güçlü olacak

Şirket, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncülük edecek. Öte yandan, bölgenin doğal ve yenilenebilir enerji potansiyeli öne çıkarılacak. Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için yeni projeler de geliştirecek.

Ekonomik ve sürdürülebilir enerji sağlanacak

İlk aşamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve bünyesinde bulunan kuruluşlara, uygun maliyetlerle enerji sağlayacak olan şirket, önümüzdeki süreçlerde vatandaşlara yönelik adımlar da atacak. Manisa Enerji, tarımsal sulamada çiftçilere ve evsel tip güneş enerjisi sistemi kurmak isteyen vatandaşlara hizmet vermek için çalışmalar yürütecek.

Hem kamu hem de özel sektör için enerji yönetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan şirket, hem kamu hem de özel sektör için sürdürülebilir çözümler sunacak. Şehirdeki ve kamu alanlarındaki aydınlatma sistemleri, akıllı kontrol sistemleri ve veri analizi kullanılarak etkin bir şekilde yönetilecek. Ayrıca enerji tüketimi optimize edilerek, aydınlatma kalitesi arttırılacak ve bakım süreçleri iyileştirilecek. Öte yandan, kentte gerçekleştirilen sera faaliyetlerine de enerji desteği verilecek.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuracak

Manisa Enerji, kentte elektrikli araçlarının kullanımını teşvik etmek, kullanıcıların enerji ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak amacıyla modern ve erişilebilir şarj istasyonlarını hayata geçirecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Enerji A.Ş. ile Sürdürülebilir Enerji Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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