Manisa Sarıgöl'de İbrahim İçen, ata tohumu domatesini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de İbrahim İçen, ata tohumu domatesini gelecek nesillere taşıyor

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Manisa Sarıgöl\'de İbrahim İçen, ata tohumu domatesini gelecek nesillere taşıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim İçen, dedelerinden kalan ata tohumu domatesleri yıllardır bahçesinde yetiştiriyor. İçen, her yıl aldığı tohumları saklayarak hem doğal lezzeti korumayı hem de bu mirası çocuklarına aktarmayı hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim İçen, dedelerinden kalan ata tohumu domateslerini yıllardır kendi bahçesinde yetiştiriyor. Her yıl ürünlerinden tohum alarak gelecek yıl için saklayan İçen, hem doğal lezzeti koruyor hem de aile mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İbrahim İçen, ailesinden kalan ata tohumu domateslerini yıllardır yetiştirmeye devam ediyor. Her yıl bahçesinde yetiştirdiği domateslerden tohum alan İçen, bu tohumları bir sonraki yıl yeniden dikmek üzere saklıyor. Böylece dedelerinden kalan ata tohumunun devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

Ata tohumu domateslerin kendileri için önemli bir miras olduğunu belirten İbrahim İçen, "Bu ata tohumu domates bizim dedelerimiz zamanından kaldı. Her yıl bu domateslerden tohum alıyoruz. Zamanı geldiğinde de kendimiz dikimini yapıyoruz. Amacımız, bizden sonraki çocuklarımıza da bu tohumları vererek yaşatmak" dedi.

Ata tohumu domateslerin lezzetinin farklı olduğunu ifade eden İçen, domatesleri hem sofralarında tükettiklerini hem de kışlık hazırlıklarında kullandıklarını söyledi.

Domateslerin sulu, hafif ekşimsi ve lezzetli olduğunu dile getiren İçen, "Salatası çok güzel oluyor. Yemeklerde de kullanıyoruz, kışlık salçamızı da bu domateslerden yapıyoruz. Doğal özelliğini koruyor. Biz de bu ata tohumunu yaşatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da tohumları vererek bu geleneği sürdürmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiSarıgölManisaGüncelYaşamSon Dakika

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