Manisa TSO'da Meclis Başkanlığına tüm oyları alan Ümit Türek yeniden seçildi - Son Dakika
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Manisa TSO'da Meclis Başkanlığına tüm oyları alan Ümit Türek yeniden seçildi

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Manisa TSO\'da Meclis Başkanlığına tüm oyları alan Ümit Türek yeniden seçildi
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Manisa TSO Meclis Başkanlık Divanı seçiminde Ümit Türek, kullanılan oyların tamamını alarak 2026-2030 dönemi için yeniden başkan seçildi. Türek, yeni dönemde ortak akıl ve istişare kültürünü esas alacaklarını, Manisa ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2026-2030 dönemi Meclis Başkanlığı seçiminde Ümit Türek, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde birlik ve beraberlik mesajı veren Türek, "Bu meclisi ben değil, hep birlikte biz yöneteceğiz" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) meslek komiteleri, meclis üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı seçimlerinin ardından Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de tamamlandı. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2030 döneminde görev yapacak Meclis Başkanlık Divanı belirlendi.

Meclis Başkanlık Divanı belirlendi

Meclisin yaşça en kıdemli üyesi Mustafa Pala başkanlığında açılan toplantıda yapılan oylamada, mevcut Meclis Başkanı Ümit Türek ve ekibi tüm oyları aldı. Böylece Türek, meclis üyelerinin desteğini alarak görevini sürdürme hakkı kazandı.

Yeni dönemde Meclis Başkanlık Divanı; Meclis Başkanı Ümit Türek, Meclis Başkan Yardımcıları Hasan Ünal ve İbrahim Akdoğan ile Katip Üye Sehran Arslan'dan oluştu.

Ortak akıl vurgusu

Yeniden başkan seçilmesinin ardından açıklama yapan Ümit Türek, kendisine ve çalışma arkadaşlarına güvenen meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde ortak akıl ve istişare kültürünü esas alacaklarını belirtti.

Türek, "Bizim anlayışımızda 'ben' değil, 'biz' vardır. Bu meclisi ben değil, hep birlikte biz yöneteceğiz. Meclisimizde görev yapan her arkadaşımızın düşüncesi, önerisi ve katkısı bizim için son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Manisa ekonomisine katkı sağlayacağız"

Manisa'nın sanayi, ticaret ve tarım alanındaki potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydeden Türek, iş dünyasının sorunlarının çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve meclis üyeleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini belirten Türek, odanın kurumsal yapısını güçlendirmek ve üyelere daha etkin hizmet sunmak istediklerini ifade etti.

Seçim sürecinin tamamlandığını ve artık çalışma zamanının geldiğini vurgulayan Türek, Manisa iş dünyası için yeni başarılar elde etmek ve kendilerine duyulan güvene layık olmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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