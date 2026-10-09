Manisa Yunusemre'de atıl sosyal tesiste 40 kadın yeni dönemde terzilik öğreniyor - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de atıl sosyal tesiste 40 kadın yeni dönemde terzilik öğreniyor

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Manisa Yunusemre\'de atıl sosyal tesiste 40 kadın yeni dönemde terzilik öğreniyor
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Manisa Yunusemre'de yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan sosyal tesis, dikiş nakış kurslarıyla eğitim yuvasına dönüştü. Geçen yıl 150 kadının eğitim aldığı kurslarda yeni dönemde 40 kadın terzilik öğrenmeye başladı ve kursiyerler meslek edinip sosyalleşiyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan sosyal tesis, dikiş nakış kurslarıyla eğitim yuvasına dönüştü. Güzelyurt Mahallesi'nde geçen yıl başlatılan kurslarda 150 kadın eğitim alırken, yeni eğitim döneminde de 40 kadın kursiyer terzilik öğrenmeye başladı. Kurslar sayesinde kadınlar hem meslek sahibi olma yolunda ilerliyor hem de sosyalleşerek yeni bir çevre ediniyor.

Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde, Şekerci Hüseyin Dede Camii avlusunda bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan sosyal tesis, Mahalle Muhtarı Aynur Tava'nın girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürüldü. Yunusemre İlçe Müftülüğünün onayıyla kurslara tahsis edilen tesiste, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde geçen yıl dikiş nakış kursları açıldı. İki eğitmenin görev yaptığı kurslarda, yaz boyunca farklı gruplar halinde 150 kadın eğitim aldı.

Kadınlar meslek öğreniyor, sosyal hayata katılıyor

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar, kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağladı. Kursiyerlerden bazıları aldıkları eğitimlerin ardından kalfalık ve ustalık sınavlarına katılırken, bir kadın kursiyer kendi terzi dükkanını açmak için hazırlıklara başladı.

Mahalle Muhtarı Aynur Tava, kursların kadınların hayatında önemli değişikliklere vesile olduğunu belirterek, bazı kadınların öğrendiklerini evlerinde uygulamaya başladığını söyledi. Tava, kursiyerlerin yalnızca dikiş nakış öğrenmediğini, aynı zamanda birbirlerine destek olduklarını ve aralarında güçlü bir dayanışma oluştuğunu ifade etti.

Kursa düzenli katılan kadınların ailelerinin de kendilerine destek verdiğini anlatan Tava, kursiyerlerden birinin evindeki kıyafetlerin tamirini yapmaya ve kendisi için kıyafet dikmeye başladığını belirtti. Tava, kursların kadınların özgüven kazanmasına ve üretime katılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Yeni eğitim döneminde 40 kadın kurs görüyor

Yeni eğitim döneminde de dikiş nakış kurslarına yoğun ilgi gösterildi. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen iki eğitmen eşliğinde sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup oluşturuldu. Her grupta 20 kursiyerin bulunduğu eğitimlerde, toplam 40 kadın her gün dikiş, nakış ve terzilik eğitimi alıyor.

Kadınların kurslara büyük bir heyecanla başladığını dile getiren Muhtar Aynur Tava, yeni katılan kursiyerlerin de eğitim sürecini uzun süredir beklediğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle donatıldı

Yaklaşık 10 yıldır atıl durumda bulunan sosyal tesisin yeniden işlev kazanması için İl Müftülüğü, Yunusemre İlçe Müftülüğü, Kaymakamlık, Yunusemre Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi ile görüşmeler yapıldığını belirten Tava, eğitimler için gerekli öğretmen desteğinin sağlandığını ifade etti.

Dikiş makineleri ve overlok makinelerinin hayırseverlerin katkılarıyla temin edildiğini belirten Tava, kadınların tesiste ücretsiz eğitim aldığını vurguladı.

Tesisin artık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim verilen bir sınıf olarak kullanıldığını kaydeden Tava, kursların hayata geçirilmesine katkı sunan tüm kurumlara ve hayırseverlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YunusemreEkonomiManisaKadınYaşamSon Dakika

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