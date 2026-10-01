Manyas Gölü'nü korumaya yönelik RAMSES Projesi'nde ilçede saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Manyas Gölü'nü korumaya yönelik RAMSES Projesi'nde ilçede saha incelemesi yapıldı

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Manyas Gölü\'nü korumaya yönelik RAMSES Projesi\'nde ilçede saha incelemesi yapıldı
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Manyas Belediyesi'nin yürütücülüğündeki RAMSES Projesi kapsamında Manyas'ta saha incelemeleri gerçekleştirildi. Heyet, Kaymakam Mustafa Salih Bayram'ı ziyaret etti ve Manyas Gölü'ne yönelik proje sahalarını inceledi.

Manyas Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir geleceğe taşınması amacıyla yürütülen RAMSES Projesi kapsamında ilçede saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Manyas Belediyesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği RAMSES - Manyas Gölü Doğa Temelli Restorasyon Projesi kapsamında Manyas'ta saha çalışması gerçekleştirildi. Program kapsamında Manyas Kaymakamlığı ziyaret edilirken, proje sahalarında da incelemelerde bulunuldu.

AB Horizon Europe - EUROLakes Replication Call kapsamında desteklenen proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Manyas Gölü'nün korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamı ve hedefleri değerlendirildi.

Programa Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür Vekili Gamze Güçlü, Milli Parklar Şefi Emine Düzmekik, Kuşcenneti Milli Parklar Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat katıldı.

Heyet, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede RAMSES Projesi'nin kapsamı ve hedefleri ile Manyas Gölü'nde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve görüş alışverişi gerçekleştirildi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından proje kapsamında belirlenen saha alanlarına geçen heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalarla Manyas Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manyas Gölü'nü korumaya yönelik RAMSES Projesi'nde ilçede saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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