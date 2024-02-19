Mardin'de vatandaşlar altın takı tercihinden vazgeçmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de vatandaşlar altın takı tercihinden vazgeçmiyor

Mardin\'de vatandaşlar altın takı tercihinden vazgeçmiyor

Mardin'de altın işlemeciliği yapan Sultan Aydemir, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Aydemir, Mardinli kadınların altın takmayı çok sevdiğini ve altının hala popülerliğini koruduğunu ifade etti.

19.02.2024 19:09
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Mardin'de vatandaşlar, altın takı tercihinden vazgeçmiyor.

Kentte 30 yılı aşkın süredir altın işlemeciliği ile uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Atölyede Mardin'e özgü yöresel takılar imal edildiğini belirten Aydemir, müşterilerinden de çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti. Bölgede en çok tercih edilen burma bileziklerin imalatını yaptıklarını aktaran Aydemir, "Asırlardır altın popülerliğini korumaktadır. İnsanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Düğünlere gittiğiniz zaman altına sıkça rastlarsınız. Mardinli kadınlar altın takmayı çok sever. Özellikle kadınlarımız tarafından büyük bir rağbet var" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mardin'de vatandaşlar altın takı tercihinden vazgeçmiyor - Son Dakika

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