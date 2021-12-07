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Margün Enerji, teknoloji yazılım şirketi kuruyor - Son Dakika

Margün Enerji, teknoloji yazılım şirketi kuruyor

07.12.2021 14:43
Margün Enerji, teknoloji yazılım şirketi kuruyor

Margün Enerji, yenilenebilir enerji pazarındaki teknoloji ve dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla Enerji Teknoloji Yazılım AŞ'yi kurma kararı aldı.

Margün Enerji, yenilenebilir enerji pazarındaki teknoloji ve dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla Enerji Teknoloji Yazılım AŞ'yi kurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Margün Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak yeni şirket için 10 milyon lira sermaye ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Margün Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, enerji sektöründeki potansiyelin enerji arz güvenliği, coğrafi kurulu güç optimizasyonu, çevresel faktörler gibi kriterlerle 5 yılda hızla artacağını kaydetti.

Yenilenebilir enerji sektörü yazılımlarıyla yapay zeka ve nesnelerin interneti odaklı bir dijital platform modeli gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Şenel, şunları kaydetti:

"Grup şirketlerimizin pazardaki gücünü ve yaygınlığını kullanarak, enerji sektörü özelinde gerek ticari gerekse de nihai kullanıcılar için yazılım geliştiren girişimlere yatırım yapma yönünde stratejik bir karar aldık. Sektörün dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve bu alanda ülkemizde lider bir enerji yazılımı şirketi olma hedefi ile yeni bir şirket kurma, yazılım ekipleri oluşturma ve bu alanda istihdam yaratma, mevcut şirketlere yatırım yapma veya satın alma opsiyonlarını değerlendirmek istiyoruz. Sektörün hızla büyümesine eşlenik olarak ürün ithalatlarda ciddi boyutlarda artışlar gözlemlenmekte ve özellikle iç bünyede üretimi zor olan ürünlerde pazarlık gücümüz düşmektedir."

Yenilenebilir Enerji, geri dönüşüm, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Margün Enerji, teknoloji yazılım şirketi kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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