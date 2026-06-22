Marmaris\'e 1750 Turist Getiren Kruvaziyer

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1750 turist getirdi.???????

Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu İngiliz 1750 yolcu ve 742 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.