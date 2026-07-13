Marmaris'e 3210 Turist Getiren Aroya Gemisi - Son Dakika
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Marmaris'e 3210 Turist Getiren Aroya Gemisi

Marmaris\'e 3210 Turist Getiren Aroya Gemisi
13.07.2026 10:41
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Malta bayraklı kruvaziyer Aroya, Marmaris'e 3210 turist getirdi. Turistler tarihi yerleri gezdi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist geldi.

İstanbul ziyaretinin ardından rotasını Ege'ye çeviren 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 210 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marmaris'e 3210 Turist Getiren Aroya Gemisi - Son Dakika

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