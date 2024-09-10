Cengiz Aygün GETOB Başkanlığına Aday

Ekonomi

Marmaris'te turizmci ve eski başkanlardan Cengiz Aygün, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (GETOB) 28 Eylül'de gerçekleştirilecek olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Aygün, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğini daha ileriye taşımak amacıyla GETOB'un yaklaşan genel kurulunda aday olduğunu belirtti.

Aygün, otelcilik sektörünün dinamiklerini, zorluklarını ve fırsatlarını yakından bilen bir ekip olarak hedeflerinin turizm sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak olduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönem başkanlığında uluslararası projelere ve marka değerlerine katkı verdiklerini kaydeden Aygün, şunları söyledi:

"Sektörün bütünlüğünü güçlendireceğiz. Tüm paydaşlarla öncelikle turizm sezonlarının 9 aya uzatılması için projeler geliştireceğiz. Sektörümüzün rekabet gücünü artıracağız. Uluslararası arenada Türk turizmini daha güçlü kılmak için inovasyon, dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine yönelik projeler geliştireceğiz. Mesleki eğitim programları düzenleyeceğiz. Çalışanların refah düzeyi için çalışmalarda bulunacağız. Üyeler arasında işbirliği ve network ile deneyim, tecrübe paylaşımı ve iş fırsatları için bir dijital platform oluşturacağız. Sürdürülebilir turizmle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz."

Seçilmesi halinde, yerel yönetimlerle projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Aygün, sözlerini, "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmayı hedefliyoruz. Bu yolda tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyor ve birlik olarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz. Hep birlikte daha parlak bir turizm sektörü için çalışacağız." diye tamamladı.