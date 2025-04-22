Mart Ayında Kartlı Ödemeler 1.75 Trilyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart Ayında Kartlı Ödemeler 1.75 Trilyon TL'ye Ulaştı

Mart 2023'te kartlı ödemeler %48 artışla 1.75 trilyon TL oldu, temassız ödemeler öne çıktı.

22.04.2025 12:58
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1.75 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 1,75 trilyon TL tutarında 1,59 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 büyüme ile 518,5 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 112,7 milyon adet oldu.

2024 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21'lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 443,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1.753,0 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.478,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 238,2 milyar TL'sinde banka kartları, 36,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 42 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 68 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,59 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 911,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 553,8 milyon adedinde banka kartları, 128,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 7 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 10 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 518,5 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 230,8 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1.050,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 73 artarak 566,0 milyar TL oldu. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart Ayında Kartlı Ödemeler 1.75 Trilyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika

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