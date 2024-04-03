Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları martta bir önceki aya göre yüzde 5,68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,63'e yükseldi.
ENAG, mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,68 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,63 olarak hesapladı.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,64 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › Mart Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,68 Arttı - Son Dakika
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında fiyat artışları en fazla eğitim grubunda görüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni kaymakamlık makamında düzenlendi. Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB'de seraların altyapı yapım işi başlıyor.
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