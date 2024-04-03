Mart Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,68 Arttı

Ekonomi

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları martta bir önceki aya göre yüzde 5,68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,63'e yükseldi.

ENAG, mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,68 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,63 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,64 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.