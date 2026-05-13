Mart'ta İnek Sütü Miktarı Düştü

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 7 bin 179 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 0,8 azalarak, 1 milyon 7 bin 179 tona düştü. Ocak-mart döneminde ise 2025'in aynı dönemine göre, yüzde 0,5 gerileyerek 2 milyon 841 bin 129 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta yüzde 10,5 artarak, 164 bin 354 tona çıktı. Bu yılın üç ayında da içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 459 bin 920 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi de martta 2025'in aynı ayına kıyasla, yüzde 9,6 artarak 114 bin 879 tona, ocak-mart döneminde de yıllık bazda yüzde 10,3 artışla 345 bin 137 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi, martta yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 73 bin 457 ton, ocak-mart döneminde yüzde 2,7 yükselişle 213 bin 257 ton oldu.

Martta ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2 yükselerek 83 bin 696 tona çıkarken tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 gerileyerek 9 bin 430 ton oldu. Ocak-mart döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8 artarak 242 bin 485 tona, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 azalışla 27 bin 89 tona geriledi.

Şubatta 888 bin 262 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 13,4 artarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu.

Aynı dönemde 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi, martta yüzde 19 artışla 164 bin 354 ton olarak gerçekleşti.