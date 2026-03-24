Mart'ta Kapasite Kullanım Oranı D düştü - Son Dakika
Mart'ta Kapasite Kullanım Oranı D düştü

24.03.2026 10:34
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, martta %73,3'e gerileyerek 0,2 puan azaldı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 73,3'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1761 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı değişmeyerek yüzde 74 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise martta geçen aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl
20252026
Ocak
74,674,1
Şubat
74,573,5
Mart
74,473,3
Nisan
74,3
Mayıs
75,0
Haziran
74,6
Temmuz
74,2
Ağustos
73,5
Eylül
74,0
Ekim
74,2
Kasım
74,4
Aralık
74,4
Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mart'ta Kapasite Kullanım Oranı D düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Mart'ta Kapasite Kullanım Oranı D düştü - Son Dakika
