Mayıs Cari Açık Tahmini 1.1 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mayıs Cari Açık Tahmini 1.1 Milyar Dolar

09.07.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomistler, Mayıs'ta cari işlemler hesabının 1.1 milyar dolar açık vereceğini öngördü.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak "Mayıs 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin mayıs ayı için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Cari Açık Tahmini 1.1 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:54:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mayıs Cari Açık Tahmini 1.1 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.