Mayıs'ta İhracat Rekoru: 24,8 Milyar Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mayısta en çok ihracat yapan 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu; Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Şırnak ve Muğla'nın bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdüğünü ve bunun avantaj olduğunu dile getiren Gültepe, hanehalkı tüketiminin büyümeye 1,56 puan katkı sağlarken, net ihracatın ise 0,56 eksi kaydedildiğini söyledi.

Gültepe, sürdürülebilir kalkınmanın ancak üretim ve ihracatla gerçekleştirilebileceğini, kalıcı refah ve güçlü kalkınma için ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

"Otomotiv, elektrik-elektronik ve gemi-yat sektörleri en yüksek ihracat değerine ulaştı"

Mayıs ayında 24,8 milyar dolar ihracatın tüm zamanların artışı olmasının kendilerini umutlandırdığını anlatan Gültepe, sektörlerin ihracatına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Rekora en büyük katkıyı, her zaman olduğu gibi otomotiv 3,9 milyar dolar ihracatla verdi ve yaklaşık yüzde 23'e yakın artış sağladı. Kimya 2,8 milyar dolar, elektrik-elektronik 1,7 milyar dolar, hazır giyim ve çelik sektörlerimizse 1,5 milyar dolarlık artış sağladı. Toplam 12 sektörümüz ihracatını artırdı. Otomotiv, elektrik-elektronik ve gemi-yat sektörlerimiz bugüne kadarki en yüksek ihracatlarını gerçekleştirdi. Bu ay 14 sektörümüz eksi yazdı."

Gültepe, geçen ay 35 ilin ihracatını artırdığına işaret ederek, "En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olarak sıralandı. Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Şırnak ve Muğla bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi." dedi.

Mayıs'ta ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1119'a ulaştığını, bu firmaların ihracata katkısının yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu dile getiren Gültepe, birim ihracat değerininse 1,52 dolar olarak tespit edildiği bilgisini verdi.

"124 ülkeye ihracatımızı artırdık"

Gültepe, paritenin ihracata katkısının 487 milyon dolar olduğunun altını çizerek, "Bu ay en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı. 49 ülkede yüzde 50'nin, 96 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. 124 ülkeye ihracatımızı artırdık. Almanya, Fas, Kuveyt ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracatta zirve yaptık." diye konuştu.

Öte yandan geçen hafta yeni yatırım teşvik sisteminin yayımlandığını anımsatan Gültepe, yeni sistemde finansman ve istihdam desteklerinin artırılmasını, stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklendirilmesini önemsediklerini kaydetti.

Yeni teşvik sisteminin sanayicilere ve ihracatçılara önemli fırsatlar sunacağını anlatan Gültepe, rekabetçiliği güçlendirme yönünde atılan her adımın, alınan her kararın motivasyonlarını daha da artıracağını sözlerine ekledi.