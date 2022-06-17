McDonald's'ta Sodexo ile online ödeme dönemi başladı - Son Dakika
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McDonald's'ta Sodexo ile online ödeme dönemi başladı

17.06.2022 11:12
McDonald's'ta Sodexo ile online ödeme dönemi başladı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, McDonald's ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, McDonald's ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Sodexo açıklamasına göre, iş birliği kapsamında Sodexo'lular, Sodexo mobil uygulamasını kullanarak McDonald's üzerinden sipariş verebilecek, www.mcdonalds.com.tr, McDonald's Uygulaması ve 442 62 62 numaralı sipariş hattından verdikleri siparişleri Sodexo bakiyeleri ile ödeyebilecek. Sodexo mobil uygulamasını indirerek online ödeme yöntemini kullanan Sodexo'lular, hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini yapabiliyor.

McDonald's ile yapılan iş birliğiyle birlikte sektördeki en geniş online üye ağını daha da büyüten Sodexo, McDonald's'a sağladığı operasyonel destek ile tüm tüketicilerin sipariş ve ödeme işlemlerini hızlı ve temassız hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üye Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Bayraktar, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri olarak her gün 20 bin firma, 1 milyona yakın çalışan ve 80 bin hizmet noktasından oluşan üye ağlarıyla Türkiye'de iş hayatının nabzını tuttuklarını belirtti.

Faaliyet alanlarının önemli bir kısmını oluşturan yemek çözümleri alanında üye ağlarını daha da genişlettiklerini ve yeni bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"McDonald's ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında birden fazla sipariş kanalı ile entegre bir şekilde çalışıyoruz. Sodexo kullanıcıları artık Sodexo mobil uygulaması üzerinden McDonald's siparişini online olarak verebilecek, www.mcdonalds.com.tr, McDonald's Uygulaması ve 442 62 62 numaralı sipariş hattından verdiği siparişlerin ödemelerini de Sodexo bakiyeleri ile gerçekleştirebilecek.

Çağrı merkezinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar, kart bilgisine ihtiyaç duymadan hızlıca ilerleyebilecek. Kullanıcılarımız 442 62 62 numaralı McDonald's sipariş hattından siparişini oluşturduktan sonra Sodexo mobil ödeme kodunu çağrı sırasında müşteri temsilcisine ileterek ödeme yapma şansına sahip olacak. Sodexo online ödeme imkanı ile kullanıcılarımız temassız, hızlı ve herhangi bir kart bilgisine ihtiyaç duymadan kolaylıkla ödemelerini yapabilecek."

McDonald's Türkiye Dijital Satış ve İş Geliştirme Müdürü Berk Topçu da Türkiye'nin lider yemek çözümleri firmalarından Sodexo ile güçlerini birleştirdiklerini ve güzel bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "İş birliğimiz kapsamında Sodexo kullanıcıları, McDonald's kanallarından verecekleri siparişlerin ödemesini Sodexo ile online olarak gerçekleştirebilecek. Dijitalleşmenin bu denli hız kazandığı, hız ve mobilitenin artık belirleyici bir unsur olduğu bir ortamda dijital bir platform olan Sodexo ile yaptığımız iş birliğinin kurumumuzun verimliliğini artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi McDonald's'ta Sodexo ile online ödeme dönemi başladı - Son Dakika

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