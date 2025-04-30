Medipol Sağlık Grubu İş Güvenliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Medipol Sağlık Grubu İş Güvenliğine Dikkat Çekti

Medipol, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalığı artırmayı hedefliyor.

30.04.2025 19:22
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Medipol Sağlık Grubu, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Sağlık grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Takım Lideri Emel Kılıç, sağlık sektörünün riskli çalışma alanlarının başında geldiğini belirtti.

Kılıç, yürüttükleri çalışmalarla çalışan farkındalığını artırmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, özellikle yataklı sağlık hizmetlerinde risklerin azaltılması için ekip çalışmasının ve iletişimin önemine işaret etti.

Sağlık çalışanlarının her gün karşı karşıya kaldığı risklere değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Sağlık sektörü, özellikle yataklı servisler, çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. 2012'den itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmasıyla birlikte amacımız 'sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı' hedefiyle çalışmak oldu. Bu kapsamda her yıl çalışanlarla birlikte risk değerlendirme raporları hazırladık. Çalışanlarımızın görüşleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği bir ekip işidir. Onların sahada gördüğü riskleri bizimle paylaşmaları, sürecin bir parçası olmaları büyük önem taşıyor."

Sağlık alanında yaşanan iş kazalarının başında iğne batması geliyor

Kılıç, sağlık alanında yaşanan iş kazalarının başında iğne batması ve kesici, delici alet yaralanmalarının geldiğini aktararak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin yanı sıra en çok önem verdikleri konulardan birinin de psikolojik risk faktörleri olduğunun altını çizdi.

Kılıç, " Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece fiziksel değil ruhsal olarak da tam bir iyilik hali olarak tanımlar. Sağlık çalışanları olarak yüksek iş yükü ve yoğun hasta iletişimi nedeniyle psikolojik olarak daha fazla etkileniyoruz. Bu nedenle bu riskleri de göz ardı etmeden önlem almaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm kurum kültürüne yayılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, yöneticilerden saha çalışanlarına kadar herkesin bu sürecin bir parçası olması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, "Bu bir kültürdür. Bu kültürü birlikte oluşturmalı ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Her kaza önlenebilir yaklaşımıyla hayatın her alanında güvenliği öncelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emel Kılıç, İş Kazası, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medipol Sağlık Grubu İş Güvenliğine Dikkat Çekti - Son Dakika

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