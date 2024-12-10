Melikgazi Belediyesi, 1 Yılda 752 İş Yeri Ruhsatı Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Melikgazi Belediyesi, 1 Yılda 752 İş Yeri Ruhsatı Verdi

Melikgazi Belediyesi, 1 Yılda 752 İş Yeri Ruhsatı Verdi

Melikgazi Belediyesi, ilçede hayata geçirilen yeni hizmetler ile ekonomik büyümeye katkı sağlıyor. Başkan Palancıoğlu, 2024 yılı içinde 752 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiklerini duyurdu.

10.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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İlçede hayata geçirilen yeni hizmetlerle nitelikli bir şehircilik çalışmaları yürüten Melikgazi Belediyesi, 1 yıl içerisinde 752 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi.

"Yeni işyerleri ile ilçemiz ekonomik olarak gelişiyor, büyüyor"

Melikgazi'de işyeri açmak isteyen işletmeleri denetleyerek, belirtilen şartlara uyanlara ruhsatlarını verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2024 yılı içerisinde ilçemiz sınırları içinde 752 adet işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdik. 2021 yılında "e-İşyeri Ruhsat" modülümüzü internet üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunarak, işyeri açmak isteyenlerin belediyeye gelmeden internet üzerinden ruhsat başvurusunda bulunmasını kolaylaştırmıştık. Melikgazi'mizde esnafımızın yüzünün gülmesi ve çeşitli hizmet almaları için gayretle çalışıyoruz. Esnaf dostu bir belediye olarak her zaman esnafımızın yanında ve destekçileri olduk. Açılan yeni işyerleri ilçemizin ekonomik olarak gelişmesine ve büyümesine imkan sağlıyor. Böylece ilçemizde ekonomik canlılık ve ticaret de artmış oluyor. Yeni iş yeri açan tüm esnaf kardeşlerime iş yerlerinin hayırlı olmasını diler, bol kazançlar temenni ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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